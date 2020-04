A Honda kínai, vuhani gyárában visszaállt a munka a normális kerékvágásba, ám a koronavírus-járvány miatt különleges óvintézkedéseket vezettek be. Az üzem, ahol a Honda a helyi Dongfeng Motor Grouppal közösen dolgozik, még január végén zárt be, amikor is Vuhant a járvány epicentrumának kiáltották ki, és vesztegzár alá vonták.

Végül március 11-én újranyitott a gyár, de a termelés mostanra állt vissza a járvány előtti tempóba, mondta el a Reutersnek a közös vállalkozás kettes számú telephelyének igazgatóhelyettese, Li Si-csüan.

A gyár 12 ezer dolgozójának nagyjából 98%-a vette már fel újra a munkát, és túlórát is kaptak, tekintve, hogy ki kell valahogy pótolni az elvesztett időben kiesett termelést. A Reuters helyszíni riportja szerint a gyár plafonjáról egy feliratot lógattak be, ami szerint azon a napon a szokásos 1060 autó helyett 17%-kal többet kell legyártani.

Li a túlóráról való kérdésre elmondta: „Rengeteg vásárlónk van, akik tűkön ülve várják az új autóikat, így erre a hétre minden egyes alkalmazottunkat másfél órával többre hívtuk be naponta.”

A visszatérő dolgozóknak le kell írniuk, merrefele utaztak, mióta a járvány kitört, és lázmérő csomópontokat is felállított az üzem vezetősége. Emellett posztereken figyelmeztetik a munkásokat, hogy mindig tartsák be az egyméteres távolságot.

A gyárépület tartóoszlopaira QR-kódos matricákat ragasztottak, ezeket beolvasva a munkások egy kérdőívet tölthetnek ki olyan kérdésekkel, hogy észrevették-e aznap magukon, hogy köhögnek, vagy érintkeztek-e beteg személlyel. Li szerint a gyártósorok újbóli beindítása óta nem találtak koronavírusost az üzemben.

