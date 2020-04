A Porsche rajongók hegyezzék a szemüket, ugyanis a gyártó bejelentette, hogy árverésre tervezik bocsátani az utolsó tulajdonukban lévő, előző generációs 911 (991)-et. Az RM Sotheby’s különleges internetes aukcióján virtuális kalapács alá kerülő darab egy 911 Speedster a GT Metallic Silver kasztnival és a Heritage Design csomaggal (a lap alján lévő gaslériában meg lehet tekinteni).

Az autót még nem regisztrálták, és mindössze 32 km van benne. 4,0-literes hathengeres boxermotorja 502 lóerőt és 469 Nm-es nyomatékot generál, ezt egy hatsebességes kézi váltóra kötötték. Ezzel a felállással 3,8 mp-et vesz el az életünkből, míg százra gyorsul a Speedster, végsebessége 309 km/h.

Az autó mellett a legnagyobb ajánlatot tevő egy új karórával is gazdagodik, amelyet a Porsche Design tervezett meg, és Svájcban készítettek. Az órán több elem is lesz, ami a Porschéra emlékeztet, például szíja ugyanabból a bőrből készül, mint az autó üléseinek borítása, de az alvázszámát is rányomják majd.

Ha ez se lenne elég, a nyertes és egy vendége egy, a kulisszák mögé is betekintő látogatáson is részt vehet a Porsche fejlesztési központjában, és pályára viheti a 911 és GT sorozatok csúcsdarabjait.

Emellett kapnak még egy könyvet is, amelyben az autó összeszerelését mutatják be, és a Speedster egyik skiccének eredeti példánya zárja a hosszú sort. Az autót Klaus Zellmer fogja átadni, ő a Porsche Észak-Amerikai részlegének elnök-vezérigazgatója.

A licit április 15-én magyar idő szerint este 7-kor kezdődik, és 22-én este hétkor ér véget. Az autóra foglalást nem lehet készíteni, és minden bevételt egy, a COVID-19 elleni küzdelemben részt vevő alapítvány kap majd meg.

Taycan ide vagy oda, a 911-es már évtizedek óta a Porsche zászlóvivője, amely folyamatosan újabb és újabb sorozatokat él meg, ezek közül a Turbo S a következő, amely megújul:

Galéria: Final Porsche 911 Speedster For COVID-19 Relief