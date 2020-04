Sokan egy apró kupénak, sokan pedig egy kétajtós ferdehátúnak látták a Volkswagen Sciroccót, de mindegy, minek hívjuk, a Volkswagen Sciroccónak hű közönsége volt, míg meg lehetett vásárolni.

A német gyártó 2008 és 2017 között árulta a modellt, amikor végül utód nélkül küldték az örök autópályákra. Utolsó két évében egy GTS nevű, fokozott teljesítményű verzió is készült, mely a hetes Golf GTI hajtásláncát vette át, azaz egy 2,0-literes négyhengeres turbómotort 220 lóerővel és 350 Nm-es nyomatékkal.

Most, hogy a nyolcas Golf kint van, a KleberSilva nevű tervező úgy gondolta, jó ötlet lesz a Sciroccót feltámasztani a digitális világban. Az egész frontrészt, lökháritóstul, hűtőrácsastul, fényszóróstul, motorháztetőstül és sárvédőstül a nyolcas Golf GTIről emelte át, hátul azonban az ajtók és a hátsó panelek új formákat kaptak.

A hátsó lökhárítón is a Golf GTI hatásait látni, míg a diffúzoron a két kipufogócső továbbra is baloldalt helyezkedik el. A hátsó lámpák kisebb változásokon mentek keresztül, a GTS felirat középre került a VW logo alá, és a felniket is láthattuk már az idén bemutatott Golf GTI-n.

Annak érdekében, hogy a modell elkészülhessen, a Golf GTI 2,0-literes turbómotorját kaphatná meg, amely ott egy hatsebességes kézi váltóhoz, vagy egy hétsebességes DSG váltóhoz lehet kötve elsőkerék-meghajtással, és 245 lóerőre képes 370 Nm-es nyomaték mellett.

Ha már álmodozunk, a belteret is teljesen átvehetnék tőle, bár némi állítgatással, és új opciókkal, míg a tech lehetne a Golfban található rendszer legkorszerűbb verziója. Bár ez megvalósíthatónak tűnik, nem lenne túl praktikus, mivel a kétajtós ferdehátúak eladásai a béka nemesebbik fele alatt vannak, épp emiatt nem csak a Volkswagen, de mások sem nagyon gyártanak már ilyeneket. Még a nyolcas Golf is csak négyajtós és kombiváltozatban lesz elérhető, szóval ne nagyon várjuk az új Sciroccót.

