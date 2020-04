A héten beszámoltunk arról, hogy a Ben Chen nevű szuperautógyűjtő összetörte ritka Gemballa Mirage GT-jét New Yorkban. A bizarr esetről, ahogy belerohan egy furgonba és arról, ahogy Chen eliszkol a helyszínről, videó is készült, de nem sokkal később a kocsi megadta magát, és letartóztatták.

Azóta kiderült, hogy a milliomos nem először rombol szét egzotikus autókat, sőt, a The Drive cikke szerint eddig legalább három alkalommal szenvedett balesetet bizonyíthatóan, többről is vannak hírek, de sokról nincs bizonyíték.

Chen első nyilvánosságra került balesete 2013-ban történt, ahol az évi Gold Rush Rallyn vett részt. Egy texasi autópályán veszítette el uralmát McLaren 12C-je fölött, és belecsúszott egy raktárépületbe, ami az út szélén állt.

A brit szuperautó, melyet bérelt a milliomos, megsemmisült a balesetben, míg Chen és utasa döbbenetes módon sérülések nélkül megúszta a balesetet. Azért bírságot így is kapott gondatlan közúti veszélyeztetés miatt.

A második említésre méltó ilyen incidens 2016. szeptemberében történt Lamborghini Murcielago LP670-4 SV-jével, amelyből mindössze 186 darab készült világszerte, és mindössze 3 darab volt elérhető az Egyesült Államokban manuális váltóval.

Ezúttal Chen éppen egy kaliforniai autós találkozót akart otthagyni, amikor az olasz szuperautót megpadkázta, saját bevallása szerint „menőnek akart tűnni” (lásd a címlapképet). Chen emellett több egzotikus modell boldog tulajdonosa, például a 25 legyártott Mercedes-Benz CLK GTR-nek, le is filmezte, ahogy ennek a padlólemezét megkaristolta pár éve egy tankolás után. Egy Bugatti Veyron Super Sport is a gyűjteménye része fekete-fehér festéssel.

A The Drive szerint Chen több másik, igen sokba kerülő balesetben is benne volt, például pont ezzel a Bugattival, egy Mansory által tuningolt Mercedes-Benz SLR McLarennel, egy Audi R8-cal és sok másikkal. Egyes pletykák szerint még fizetett is azért, hogy az ezekről készített képeket és videókat töröljék az általa létrehozott Luxury4Play fórumról. Hiába, a sok pénz nem tanítja meg az embert vezetni.

