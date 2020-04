Az új 8-as Golf dizájnelemeit meglehetősen vegyesen fogadták a rajongók, vannak ugyanis olyanok, akik szerint merészebb utat is követhetett volna a gyártó. Na ők biztosan elégedettek lesznek a Barracuda által elkészített csomaggal, ami a 8-as Golfot talán minden eddiginél vonzóbbá tette.

A típus megfordult már az ABT műhelyében is, ahol a 20 colos felniket sem sajnálták tőle, ám az összkép most valahogy sokkal egységesebbnek tűnik. A fehér alapszín mellé társított vörös kiegészítőelemek remek ellenszernek tűnnek az egyhangúság ellen, a hátsó, tetőre rögzített spoiler épp annyira hivalkodó, mint amennyire kell, a küszöb- és lökhárítótoldatok pedig tovább növelik a sportosságérzetet.

Alaposan megnézve a fotót az is látható, hogy az autó egy egyedi diffúzort is kapott a műhelytől, amelynek megjelenése a Golf GTI TCR-nél látottakra emlékeztet minket. A JMS nevű műhely szerint az elemet kivágások nélkül vásárolhatják majd meg az érdeklődők, ami elsőre nem tűnik valami jó ötletnek, ám állításuk szerint így az ügyfelek a későbbiek során eldönthetik majd, hogy szimpla vagy dupla kivezetésű kipufogórendszert szeretnének-e. A fotón látott példánynál a műhely az utóbbit választotta, ezért pedig vélhetően senki sem ítéli majd el őket.

A JMS a gyári felniket is háttérbe szorította, a helyükre egy 19 colos szett érkezett vörös csavarokkal és 225/35-ös abroncsokkal. Sokak számára feltűnhet, hogy a felnik éppencsak befértek a kerékjárati ív alá, ennek oka pedig, hogy az autó egy állítható felfüggesztést is kapott, ami miatt igény esetén annak hasmagassága is csökkenthető.

A csomag értékesítése szeptemberben kezdődik, és bár egyelőre még csak optikai elemeket tartalmaz, a műhely már jelezte, hogy a teljesítményt előtérbe helyező csomag elkészítésére irányuló munkálatok is elstartoltak.

