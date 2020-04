Esetleg páran emlékezhetnek a Mazda RX-Vision Conceptre pár évvel ezelőttről, amelyről sokan úgy gondolták, az új RX-9-es sportkocsi előfutára lehet. Nos, a cikkünk tárgyául szolgáló, Maximilian Schneider által készített tanulmányhoz képest még az is visszafogottnak tűnik, mert az egészen új szintre emeli a Mazda csúcsragadozóját.

Schneider a Mitsubishi egyik Japánban dolgozó tervezője, az RX-10 Vision Longtailt pedig úgy tervezte meg, hogy versenyautó jellege mellett közúton is lehessen használni, de akár a WEC érkező hiperautó kategóriájának is megfeleljen.

A virtuális hiperautóban egy 2,3-literes, háromrotoros turbómotor lenne, ami 780 lóerőt tudna kiadni magából. Ehhez két villanymotor ad további löketet, 125 lóerőt egyenként, így az összesített ereje 1030 lóerő lenne. Schneider szerint ez elméletben arra lenne elég, hogy a kocsi kevesebb, mint 2,5 mp alatt 100 km/h-n legyen, és szédítő, 427 km/h-s végsebességet jósolna neki.

És aztán ott a dizájn. Tekintve, hogy az RX-10 Vison Longtailnek hátul van a motorja, oldalról középmotorosnak néz ki. Elől szépen kanyargó kerékívek, LED-fényszórók és a Mazda ezer közül is felismerhető hűtőrácsa viszik el a showt, míg az utastér a körbeérő szélvédő miatt elég légiesnek tűnik.

A koncept hátsó fele még ennél is tekintélyt parancsolóbb, mivel, ahogy a neve is mutatja, hosszú farka van, pont ahogy a McLaren F1 GTR Longtailnek. Emellett a súlypontja is elég alacsonynak tűnik, így remekül hasítaná a levegőt, ami például a le mans-i Mulsanne egyenesben tökéletes lenne (galéria a lap alján található).

