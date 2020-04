A Lexus a tavalyi Los Angelesi Autószalonon mutatta be az LC kabriót, most pedig a kupé frissített változatát is megcsodálhatjuk. Az azonnal felismerhető LC-n a legnagyobb külső változás az új színskála, amely már narancssárga és zöld árnyalatokat is tartalmaz, ezekhez csatlakoznak a 20 colos, grafitszürke alufelnik.

Az utastérben további visszafogott módosítás pl. a 10,3 colos infotainment rendszer, amely már az Android Autót is támogatja az Apple CarPlay mellett. A borítások is fejlődésen mentek keresztül, a fehér bőrelemek kikerültek a kínálatból, míg az előző vörös árnyalatúakat egy fokkal világosabb váltja (galéria a lap alján található).

A nagyobb változások azonban nem látszanak, hacsak be nem kukkantunk a kocsi alá, ahol az autón 10 kilós súlycsökkentést idéztek elő új stabilizátorok, aluminiumelemek, rugók és könnyebb hátsó kerekek felhasználásával.

A felfüggesztést is újratervezték, hogy „kiterjessze az úttal való kapcsolatot.” A változások között hátul merevebb stabilizátor, elől pedig új lengéscsillapító található. Ezeken felül egy új segédlet is került az autóba, ami kanyarokban a belső íven lévő kerekeket lefékezi, hogy merészebben lehessen behajtani.

Végül, de nemutolsósorban a tízsebességes automata váltót is átkalibrálták, hogy magasabb fordulatszámon lépjen magasabb fokozatba az autó. A motorok az eddigiek maradtak, a választékban van egy 5,0-literes V8-as 471 lóerővel és 539 Nm-es nyomatékkal. A százas gyorsuláshoz az LC 500-nak mindössze 4,4 mp-re van szüksége.

A kicsit környezetbarátabb modellre vágynak, választhatják az LC500h-t, amiben egy 3,5-literes V6-os, két villanymotor, egy négysebességes automata váltó és egy lítiumionos akkumulátor találkoznak. Ezzel a hibrid hajtáslánc összesen 354 lóerőt tud kiadni. A Lexus azt nem árulta el, az új LC mikor kerül a szalonokba, de nyárra már meghirdettek a modellel kapcsolatban egy sajtórendezvényt.

Galéria: 2021 Lexus LC