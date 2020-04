A Koenigseggnek nagyon eseménydús Genfi Autószalonja lett volna, ha nem törlik az eseményt, ugyanis a svéd szuperautó-márka a négyüléses Gemerát és a hipergyors Jesko Absolutot is ott mutatta volna be. Csak hogy tovább bizonyítsák, ezek ketten milyen nyerő páros, kigurultak velük a cég tesztpályájára, ahol egy kifutópálya is van, hogy pár képet lőjenek ezekről a gyönyörű gépekről.

Az első galériánkon a sötétszürke Gemera látható, ami megfelelő megvilágításban zöldes árnyalatot kap. Felnijén kilenc küllő van, ennek közepe sárga. A beltér ugyanezt az élénksárga borítást kapta, de a fekete szegélyek és a szénszálas elemek megh-megtörik ezt.

A Gemerában egy 2,0-literes, háromhengeres turbómotor és három villanymotor működik közre összesen 1700 lóerőért és 3500 Nm-es csúcsnyomatékért. Ennek köszönhetően az autó 1,9 mp alatt százon van, elektromos hatótávja pedig 50 kilométer. A cég háromszázat szeretne belőle gyártani.

Galéria: Koenigsegg Gemera On Track

20 Fotó

A lap alján lévő galériában található Jesko Absolut a Koenigsegg mérnöki képességeinek csúcsa. Egy 5,0-literes V8-as biturbó van benne 1280 lóerővel és 1000 Nm-es nyomatékkal sima, 1600 lóerővel és 1500 Nm-es nyomatékkal E85-ös benzinen.

Az autó mindössze 1320 kg-ot nyom, és 0,278-as a légellenállási együtthatója. A számítógépes szimulációk szerint akár az 532 km/h-s sebességet is elérheti, ha valaki talál egy utat, ahol az Absolut megfelelően ki tudja ereszteni a gőzt.

Galéria: Koenigsegg Jesko Absolut On Track