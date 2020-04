Noha a legtöbb autórajongó az AMG-vel köti össze a Mercedes-Benz teljesítményspecifikus modelljeit, a gyártó jóval az AMG részleg létrejötte előtt is készített sportosra hangolt autókat. Ilyen volt a Mercedes-Benz 500E is, amelynek egyik kiváló állapotban lévő példányát árulja most a portlandi Grand Prix Motors nevű kereskedés.

Az autó története az átlagosnál különlegesebb, ugyanis 1989-ben a Mercedes-Benz megbízta a Porschét, hogy alakítsa át a W124 platformját úgy, hogy arra egy új, teljesítményspecifikus modell is megépíthető legyen.

A Porsche ezt követően megerősítette a modell alvázát, majd teherautóval szállították át a Mercedes Sindelfingenben található üzemébe, hogy ott aztán lefessék. Miután ez megtörtént, az autót visszaküldték a Porsche zuffenhauseni gyárába, ahol a hajtásláncot is beszerelték, majd végső ellenőrzésre ismét visszaküldték azt a Mercedeshez.

Minden egyes legyártásra kerülő 500E az 500SL-ből származó 5 literes, V8-as szívómotorral a motorházteteje alatt került értékesítésre. Az erőforrás a maga 325 lóerős teljesítményével és 480 Nm-es csúcsnyomatékával 6.1 másodperces 0-100-as gyorsulásra és 260 km/órás végsebességre volt képes, ami súlya és mérete mellett kifejezetten jó értéknek számított.

A most eladásra kínált példány 1992-ben gördült le a gyártósorról, és egyike volt annak a 4 416 modellnek, amit a gyártó abban az évben készített. A gyártás hat éve alatt mindössze 1 528 példányt exportáltak az Egyesült Államokba, ami önmagában is értékessé teszi az autót, az pedig tovább növeli az értékét, hogy eddig a pillanatig mindössze 118 578 kilométert tettek meg vele.

Az eredeti fekete fényezés még mindig jól mutat, és az utastér elemei sem sokat öregedtek, így összességében elmondható, hogy az érte kért 49 999 dolláros, vagyis 16 millió forintos ár akár reális is lehet.

