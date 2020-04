Az már most biztosnak tűnik, hogy habár az EQS alapvetően az S-osztály elektromos változatának lesz megfeleltethető, a Tesla Model S-nek is riválist jelent majd, annak érdekében pedig, hogy a teljesítményspecifikus Model S se maradjon kihívó nélkül, az EQS potensebb változata is elkészülhet.

Erről számolt be legalábbis az Autocar, amely szerint a Mercedesnél képbe került az AMG jelzéssel ellátott teljesítményorientált EQS elkészítése. Amennyiben a projekt zöld jelzést kap, úgy a modell egy duplamotoros felépítést, 600 lóerős teljesítményt és 900 Nm-es csúcsnyomatékot kaphat, ami már elegendő lehet ahhoz, hogy az újdonság a kifutó S63-at megszorongassa.

Az erőteljes hajtáslánc mellett az EQS modellcsalád csúcsragadozója egy továbbfejlesztett összkerékhajtási rendszert is kaphat, amely a nyomatékot és a teljesítményt mindig az adott kanyarnak megfelelően osztja el. Mindezeken túl érkezhet egy új energiavisszanyerő rendszer is, aminek technológiáját az F1-es csapattól kölcsönözheti majd a gyártó.

A fenti kiépítés a hírek szerint több jövőben érkező AMG jelzéssel ellátott elektromos-hajtású modell esetében is felfedezhető lesz, amik közül elsőként az EQE szedán és az EQG SUV lehet terítéken.

Amennyiben minden a tervek szerint halad, az említett típusok teljesítménye összhangban lesz a jelenlegi 63-as sorozatéval, vagyis valóra válhat a Mercedes-AMG korábbi célkitűzése, miszerint csak akkor készítenek teljesítményspecifikus elektromos autókat, ha azok minden téren azonos élményt nyújtanak majd a hagyományos változatokkal.

A várakozások szerint az EQS normál változata valamikor 2021-ben kerülhet bemutatásra, ami azt jelenti, hogy a teljesítményorientált kivitelre néhány évet még biztosan várnunk kell.

A Brabus már évek óta az első számú tuningcég, hogyha Mercedesekről van szó, átépített G-osztályaikból még Cristiano Ronaldónak is van egy. Ez a fekete-arany változat a legújabb darabjuk.