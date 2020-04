A konfigurátor elérhetővé tétele után a wokingi gyártó új sportautójának árát is közzétette, ami nem meglepő módon érezhetően magasabb lett az alapot adó McLaren 720S-nél kalkulált árnál. Mindez persze logikus döntés a vállalat részéről, hiszen a 765LT erősebb, gyorsabb és könnyebb is, mint a 720S, ennyi jelző pedig már elegendő is ahhoz, hogy a 46 ezer eurós, azaz 16.5 millió forintos felár indokolttá váljon.

Csak emlékeztetőülk, a McLaren 765LT egy 765 lóerős teljesítmény és 800 Nm nyomaték leadására képes sportautó lett, melynek motorterében egy 4 literes, ikerturbós V8-as egység teljesít szolgálatot. A gyorsulási adatok természetesen fölöttébb impresszívek, a 0-100-as sprint mindössze 2.8 másodpercet vesz igénybe, míg a 0-200-as gyorsulás is csupán 7.2 másodpercet igényel.

A 720S-hez képest a 765LT mintegy 80 kilogrammot veszített a súlyából, ami után 1229 kilogrammal mérlegelt. A súlycsökkentés megvalósíthatóság érdekében a McLaren mérnökei a karbon struktúra alkalmazása mellett a kipufogórendszert is titánból készítettek el, aminek súlya így 40%-kal lett könnyebb a hagyományosan használt acél változatokénál. A váltó néhány elemét egyenesen az F1-es csapattól kölcsönözték, az üvegfelületeket pedig elvékonyították, néhány elemét pedig egyenesen polikarbonátra cserélték.

Az utastérben a számos karbon elem mellett a klímarendszer és a rádió hiánya tűnhet fel, ám az ügyfelek igény esetén mindkét kényelmi funkciókat szolgáló tételt visszakaphatják, természetesen mindenféle felár megfizetése nélkül.

A McLaren újabb taggal bővítette a Super Series modellcsaládot, a 765LT-vel. A sorozat csúcsragadozójának számító, nemrég bemutatott modellről egy rövid bemutatót is készítettek.