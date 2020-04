Egy új BMW M5 tulajdonosa percekkel az autó átvétele után rommá törte azt. Sajnos ködösek a részletek az esettel kapcsolatban, de egy Shahzaib M. néven futó Facebook-felhasználó képeket és egy videót is feltöltött az eset utózöngeiről. Az autó nem az övé, hanem egy ismerőséé.

Anélkül, hogy részletekbe ment volna, Malik elmondta, hogy az eset Baltimore-ban történt, ahol egy másik autó elkapta a BMW oldalát, ettől vesztette el az uralmat felette, és egy villanyoszlopnak csapódott.

Ez így elég hiányos összefoglaló, de elvileg az történt, hogy egy megforduló crossover tévedt a rossz sávba, itt ment neki az elhaladó BMW-nek, de továbbment, és valahogy 180 fokban megfordult.

Akárhogy is, az M5-ös komoly sérüléseket szenvedett, szinte az egész eleje eltűnt a balesetben. Azt is látni, hogy a szélvédő összetört, és a motorháztető is felgyűrődött. A sérülések nagy része itt történt, de az autó hátsó ajtaja és sárvédője is csúnyán meg lett tépázva. A leírások alapján mindenki sértetlenül távozott, azonban az M5-ös tulajának biztos nem ez volt élete napja, elvégre mindössze 11 km-t futott az autó.

Bár nyilván biztosítva volt a BMW azért így is 102 700 dolláros kezdőára van (kb. 33 millió forint), és egy 4,4-literes V8-as van benne 592 lóerővel ás 7850 Nm-es nyomatékkal. Ezzel az összkerékmeghajtású szedán 3,4 mp alatt százon van, és akár 305 km/h-ig is tud gyorsulni.

