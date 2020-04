Egy Gemballa Mirage GT sofőrjének – ez a már amúgy is ritka Porsche Carrera GT még ritkább, átalakított változata – nem volt túl kellemes a kedd reggele, ugyanis sikerült belehajtania pár parkoló autóba, és az alább látható képek alapján nem túl bíztató, ami a kocsiból maradt.

Az autó tulajdonosát, Benjamin Chent a balesetek után helyi idő szerint 7:30 körül tartóztatták le, jelentette be kérdésre a rendőrség. Az autót nem lopták el, maga Chen vezette azt, emiatt bódult állapotban történő vezetés és óvatlan veszélyeztetés miatt vették őrizetbe.

Chennek egyébként jó pár egzotikus autója van. A CarFax cikke szerint az egykor szürke Carrera GT-ként indult modellnek három tulaja volt, a harmadik 2014 táján vásárolta meg. Ez egybeesne azzal az interjúval, amit Chen 2014-ben adott a DuPont Registrynek arról, mit módosított új autóján a Gemballa. Chennek 378 ezernél is több követője van privát Instagramján, és rendszeresen posztol képeket az autóiról.

Az autó Manhattan nyugati részén talált telibe több másik kocsit is, mielőtt a Javits Center előtt megállt, ez az az expó center, ahol a New Yorki Autószalont is megtartják évente, bár most tábori kórházként funkcionál.

A fenti videón látszik, ahogyan a sofőr elveszti az uralmat az autója felett, és belecsapódik egy ott parkoló Toyota Sierrába, míg alul azt látni, hogy ezek után még elhajt, és megy tovább a sugárúton. Annak ellenére, hogy komolyan megsérült, a kocsi még járóképes maradt, és el tudott menekülni, legalább egy piros lámpán áthajtva.

A rendőrség szerint öt parkoló autóban esett kár a baleset során. A lenti videón pedig azt láthatjuk, ahogy egy járőr megállítja a súlyosan sérült Porschét. Chen a rendőrség közlése alapján magánál volt, amikor ez történt.

