A világ összes gyártójához hasonlóan, a Volkswagen is igyekszik villamosítani kínálatát. Jelenleg is azon ügyködik a német gyártó, hogy szélesítse az elektromos ID. almárka felállását. De problémákba is ütközik e munka végzése közben a márka, amelyek például az ID.3. első darabjainak kiszállítását tolják el.

A Volkswagen a hibridjeinek számát is igyekszik gyarapítani. Ehhez kapcsolódó hír, hogy még 2020-ban bemutatnák a Tiguan GTE európai specifikációját az Arteon GTE-hez hasonlóan.

A Volkswagen Tiguan GTE bemutatójára valamikor a modell frissítése folyamán kerülhet sor, ez jelenleg 2020 végén lenne esedékes. A Tiguan GTE, mely konceptként már korábban napvilágot látott, Európában még nem tette tiszteletét, ugyanis a VW más modelleknek szavazott bizalmat. Kínában azonban már 2019 közepe óta elérhető egy 210 lóerős, hosszított tengelytávú változat.

A jövő Tiguan GTE-jébe a Golf GTE-ben már bemutatott hajtásláncok legerősebbike kerülhet át, ami egy 1,4-literes TSI 150 lóerejét kombinálja egy villanymotor 115 lóerejével. A villamosenergiát egy 13 kWh-s akkumulátor tárolja majd, ami nagyjából 50 km-es elektromos hatótávra lesz elég.

Az Arteon GTE-vel kapcsolatban még nem tudunk ilyen technikai részleteket, de vélhetően a Passat GTE nyomvonalát fogja követni. Ez azt jelenti, hogy itt az 1,4-literes helyett az 1,5-literes TSI lesz az alap, amelyet egy 218 lóerős villanymotor egészít ki.

A Tiguanhoz hasonlóan az Arteon GTE is bemutatkozhat még idén, ugyanígy a frissítés alkalmából. A két újdonság leleplezésének konkrét dátumát még nem tette közzé a Volkswagen, de az eredetileg tervezetthez képest előfordulhat egy kis csúszás a jelenlegi válsághelyzet miatt.

