Az Audinak a legtöbb autógyártóhoz hasonlóan, eljött az idő, hogy villamosítsa kínálatát. A gyűrűs alakulat jelenleg már teljesen elektromos modelleken dolgozik, de ehhez elsősorban az akkumulátorok és villanymotorok magas gyártási költségét kell valahogy lejjebb szorítani.

Éppen ez utóbbi probléma miatt jelenleg csak két ilyen darabjuk van, az Audi e-tron és e-tron Sportback, két prémium SUV. Fájóan hiányzik azonban ebből a felállásból egy elektromos szedán, és ha erre keresünk jelöltet, az A8-asnál nem nagyon találni jobbat.

Azonban egyelőre biztos nem ez lesz a jövője a darabnak, legalábbis egy, az Automotive News Europe-nak adott interjújában Joachim Rothenpieler, az Audi fejlesztési vezetője elmondta: „Az elektromos A8-as helyett szeretnénk a hálózatról tölthető hibrid hatótávját 47 km fölé emelni.”

Ez alaposan ellentmond a Bram Schott, az Audi korábbi vezére által a részvényeseknek tett ígéretnek, miszerint hamarosan érkezik az elektromos A8-as. Azóta egy egykori BMW-alkalmazott, Markus Duesmann vezeti a céget, emiatt módosulhattak a tervek.

Ahogyan azt még korábban jelezték, az Audi elektromos offenzívája elsősorban az SUV-k terén halad majd előre, amelyekre továbbra is töretlen a kereslet. A cég az elkövetkező hónapokban egy, az e-tronnál kisebb, de megfizethetőbb modellt mutathat be, de tervben van az e-tron GT kihozatala is, mely több különböző teljesítményküszöbbel lesz elérhető.

Az Audi a 2020-as év elejét az új A3-as bemutatójával szeretné megnyomni, amely az egyik legalapvetőbb darabja kínálatuknak. Egy rövid videó mutatja be a darabot: