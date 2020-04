„A Toyota minden tőle telhetőt megtesz, hogy enyhítse az egészségügy frontvonalain harcoló orvosokra és ápolókra nehezedő nyomást, és segítsen lassítani a ma a társadalmunkat fenyegető legnagyobb jelenséget, a COVID-19 járványt”, jelentette ki a vállalat egy közleményben.

A cég ezeket a felszereléseket elsősorban Japánba fogja szállítani, de már a tervek között szerepel, hogy a tengerentúli gyáraikban is átálljanak az arcpajzsok előállítására. A közleményükben továbbá azt is ismertették, hogy további védőfelszerelések szétosztásába is belekezdenek, ezek közé tartoznak például a lázmérők is.

A Toyota továbbá felvette a kapcsolatot különböző lélegeztetőgép-gyártókkal is, hogy besegítsen a termelékenység javításában, és így biztosítani lehessen az ugrásszerű keresletet a berendezések iránt. Ezzel a Tesla példáját követnék, akik már saját lélegeztetőgépeik gyártásába kezdtek bele az elmúlt hetekben.

A japán autóipari óriás ötletei között szerepel még az is, hogy a saját járműveiket használnák fel arra, hogy az embereket a kórházakba vagy karanténközpontokba szállítsák, limitálva így annak a lehetőségét, hogy a potenciálisan beteg emberek továbbterjesszék a vírust a tömegközlekedési eszközökön vagy esetleg a taxikban.

Nem a Toyota az első nagyvállalat, akik beszállnak a világon végigsöprő koronavírus járvány elleni harcba. Az Apple szintén arcpajzsok előállításába kezdett, a Chanel szájmaszkokra állítja át a gyárait, míg a Google a COVID-19-cel kapcsolatos álhírek elleni küzdelembe fektetett bele egy nagyobb mennyiségű összeget.