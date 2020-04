Egy roppant furcsa balesetnek köszönhetően tűz ütött ki a Délkelet-Floridai Nemzetközi Repülőtéren pénteken, melyben legalább 3500 autóban esett kár, és legalább 60 ezer négyzetméteres területen pusztított.

Bár a tűz okát egyelőre még vizsgálják, a kommentek alapján sokak szerint a száraz fű, és a nemrég leparkolt kocsik forró kipufogója lehet a ludas. Mint tudjuk, a hő, és az éghető anyagok nem túl jó párosítás, sokak szerint ez az oka az egésznek.

A tűzhöz Lee megye több tűzoltósága kivonult, de a szomszédos megyékből is besegítettek, még légi úton is. A rendőrség is a helyszínen volt, hogy irányítsák a forgalmat a mentés idejére, és az új, átmeneti parkolóba küldjék az érkezőket.

Charlotte megye tűzoltó-helikoptere nyolcvanszor fordult a tűz eloltása érdekében, a lap alján látható, a rendőrségtől kapott galéria néhány képén látni is az amúgy remek munkát végző eszközt.

A tüzet szombatra teljesen elkerítették, és kioltották, de az első csapatok egész éjjel küzdöttek vele, igyekezve megakadályozni, hogy a környező területre is átterjedjen. A sértetlen 3800 autót az ezeket birtokló cégek munkatársai helyezték biztonságba.

Szerencsére senki sem sérült meg a tűzben, melynek már az utómunkálatai folynak. Mivel Floridában már az év ezen szakaszában 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a szárazsággal kombinálva kiemelt veszélyt jelent ez. Remélhetőleg ez az eset megtanítja a vezetőségeknek, hogy miért nem jó nyolcezer autót egymás mellé rakni a napra.

