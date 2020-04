Már több, mint fél éve ismerjük a Porsche Taycant, de és már most alig várjuk, hogy megismerhessük a Cross Turismo verziót. A német gyártó a kombi fejlesztésének végső fázisában van, ennek egyik prototípusát tekinthetjük meg kémfotósainknak hála.

Ezen alig volt valami álca, aminek hála egész tüzetesen megcsodálhatjuk. Amennyire az autó eleje nem változik, annyira lett más a hátulja, de kombi révén természetes, hogy más alakja van, mint a szedánnak. A cél az autó stílusának megtartása a csomagtér jelentős növelésével.

Éppen amiatt, hogy itt van a legtöbb változás, jól el is látták matricákkal a modell hátsó fertályát, de pár másodpercig így is meg lehetett nézni a hátsó lámpákat. Emellett a C-oszlopnál is az emberek szemének becsapása volt a cél, de így is elég könnyű elképzelni, milyen alakot ölt majd a Taycan Cross Turismo, elég ránézni a Panamera hasonló nevű variánsára.

Egyelőre semmilyen információt nem tett közé az új verzióról a gyártó, de a mi számításaink szerint ugyanaz lesz az akkumulátor-, és motorválaszték, mint az alapverzió esetében. Ez azt is jelenti, hogy itt is lehet egy erősebb, és egy mérsékeltebb erejű opció.

Aki esetleg még nem tudná, a Taycanban egy 800 voltos rendszer dolgozik. A 93 kWh-s akkumulátor többfajta hatótáv kalibrálását is lehetővé teszi, ez a Taycan Turbónál 450, a Turbo S-nél, ahol a gyorsulásra több energia megy el, 412 km. Van egy kisebb változat is, a Taycan 4S, de ennek teljesítménye (530 lóerő) és hatótávja (407 km) is alacsonyabb az előbb említett modelleknél.

Az új Taycan a Porsche első teljesen elektromos meghajtású sportszedánja. Az alábbi rövid videóban a gyártó a modell intim részleteit is bemutatja nekünk.