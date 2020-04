Az autórajongók nem sokat vártak azzal, hogy őrült átalakításokat hajtsanak végre a Toyota GR Suprán. A Papadakis Racingnél éppen egy Supra driftautón dolgoznak, amelyet majd Fredric Aasbø vezethet majd. A fenti renderkép mutatja, hogy néz majd ki, ha elkészül.

Az első dolog, ami szembeötölhet, az a szélesített kasztni, amelyen a kerékíveket kibővítették, hogy aláférjenek az új kerekek, és hogy megfelelő szögben tudjanak ezek fordulni a tökéletes faroláshoz. A japán sportautó kiállása teljesen megváltozott ennek köszönhetően, a sárga-fekete festés ezt csak jobban kiemeli.

Ahogy minden jó driftautó esetében, itt is komoly változtatások vannak a karosszéria alatt. Ezek között csak erre a darabra gyártott felfüggesztés és fékelemek találhatóak, de a hajtásláncot sem hagyták érintetlenül.

Stephan Papadakis volt az első a motortervezők között, aki az új Supra erőforrásával kezdett foglalkozni, olyan behatóan, hogy tavaly novemberben a SEMA kiállításon élőben épített meg egy B58-ast. Ennek a Suprának az elkészült motorja majd ezer lóerő körül fog teljesíteni, és a lenti Instagram videón látható az, ahogyan ráküldik a tesztpadra.

Bár nem ez az első farolgatásra termett Toyota GR Supra amit látunk, de ez az első, amelynek nulláról építik meg a B58-as erőforrását. Daigo Saito Suprájában, melyet tavaly mutatott be, még a Toyota híres 2JZ jelű egysége van, de a Goodwood Festival of Speeden is láthattunk egy 2JZ-vel felszerelt Suprát.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: