Még március elején mutatta be a Mercedes-Benz a vadonatúj E-osztályt az internet segítségével, ahogy sok másik gyártó is erre kényszerült a Genfi Autószalon törlésével. Új arculatával, technológiájával és frissített felszereltséggel együtt az E350-nek már egy hibrid változata is van, a frissített E53 és az All-Terrain kombi mellett.

Ezekről a darabokról az év folyamán többet is megtudunk majd, de a Mercedes-AMG sem akar kimaradni a buliból. A háromágú csillagosok teljesítményorientált autóiért felelős cég az E63-as szedán és kombi változatát is frissíti, hogy igazodjanak az új E-osztály által kínáltakhoz.

A Car and Driver számolt be képekkel először a dologról, ezeken azt látni, hogy az új E63-as ismerős, de agresszívebb arcát mutatja majd. A szélesebb és kihangsúlyozottabb hűtőmaszk, a nagy légbeömlők lesznek a legegyértelműbb külső változások.(lásd még galériánkat a lap alján)

A gyártó az MBUX infotainment rendszer legújabb verzióját teheti majd bele az AMG egyedi funkcióival és kezelőfelületével. Az enyhehibrid E-osztály ellenére az AMG kínálatába ez most nem csatlakozik, így marad benne a jól ismert 4,0-literes biturbós V8-as 603 lóerővel és 850 Nm-es nyomatékkal.

A Car and Driver cikke szerint a gyártó a vásárlók eddigi panaszait is meghallgatta a kocsi viszonylag merev menetével kapcsolatban, így az új felfüggesztések újra lesznek hangolva, hogy kicsit légiesebbek legyenek. Az új árak egyelőre nem ismertek, de a mai darab 108 ezer dollár (35 millió forint) körüli árától nem lehetnek messze. A kiszállítások idén ősszel kezdődnek.

Galéria: 2021 Mercedes-AMG E63 Wagon facelift spy photos