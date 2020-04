Ez a vad VW Golf GTI eredetileg csak Khyzyl Saleem elméjében, majd számítógépén született meg, de hamarosan élőben is megépíthetik. A tervező pár hónapja álmodta meg ezt a másodgenerációs Golf GTI-t, most pedig közösségi médiáján jelentette be, hogy a JP Performance és a Prior Design segítségével közösen megépíti az egyik valaha készített legőrültebb Volkswagen Golf GTI-t.

A ferdehátú külsejéből az első lökhárítót és az arra szerelt, a földet épphogy nem érintő splittert érdemes kiemelni. Elől és hátul is izmosabbak lettek a kerékívek, hogy új, nagyobb felnivel felszerelt kerekek is beférjenek alájuk. A gumik szélessége miatt a hátsó profilja a kocsinak egyszerűen lenyűgöző.

Egyéb apróbb módosításokat is találni azonban rajta, például az oldalküszöbök és az apró visszapillantók is újak. Egy, a tetőről kinyúló masszív spoilert is látunk, illetve „redőnyöket” a hátsó ablakon, és egy új kipufogórendszert.

Amennyiben a végső változat is hű lesz a tervekhez, vélhetően légrugós felfüggesztést kap majd, hogy csak mozdulatlan állapotban üljön ennyire lent, és vezetni is lehessen. Mellesleg annak is örülnénk, hogyha a motorháztető alatt is ügyködnének kicsit.

Még idén bemutatkozik a Volkswagen Golf nyolcadik szériájának egyik emelt teljesítményű változata, a GTI TCR. A modellt a gyártó már a Nürburgringen teszteli.