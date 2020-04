A Mazda a centenáriumára jó pár különleges kiadást elkészített, melyek egy, az autó első autója, az R360 által inspirált kétszínű borítást kaptak. A 100. évfordulóra készült darabok – melyek gyakorlatilag a Mazda kínálatának összes modelljénél elérhetőek – gyöngyfehér és bordó színben pompáznak, utóbbi a bőrüléseket és a kárpitot borítja.

Ezen felül a megnövelt exkluzivitás érdekében egyéb egyedi megoldásokat is alkalmazott a gyártó, ilyenek a bíbor szőnyegekre, a kulcstartóra és a fejtámlákra nyomott 100. évfordulós jelvény. Ugyanez a logó megtalálható a kormánykeréken és az első sárvédőkön is, ezeken felül a kabrió Mazda MX-5 egy sötétvörös tetőt is kapott (lásd galériánkat a lap alján).

Az eredetileg a 2020-as Genfi Autószalonra tervezett modelleket végül tegnap mutatták be Japánban. Az előrendelés is él már rájuk, a Mazda2, Mazda3, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda6 és a kabrió MX-5-ös elérhetőek az új festéssel, Japánban 2021 márciusának végéig tart majd az értékesítésük.

Egyelőre annyit tudni, hogy Európába, konkrétan Nagy-Britanniába majd ősszel érkezhet meg a kabrió MX-5, a Mazda CX-30 és a Mazda3 ezen változata, de később a Mazda6 és a CX-5 is elérhet hozzájuk, az árakról egyelőre még nem közölt infókat a cég.

A 100. évfordulós modelleket a Mazda R360 ihlette, a cég első sorozatgyártott példánya még 1960-ból. Egészen pontosan a fehér kasztni-vörös tető megoldás a klasszikus modell magasabb áru verzióin volt egy opció.

Galéria: Mazda Centenary lineup