A koronavírus okozta válságra reagálva a Volkswagen-csoport megkezdte az arcvédő tartók gyártását 3D nyomtatással. Ez egy, az Airbus-szal és a „Mobility Go Additive” 3D-s nyomtatási hálózattal közös nemzetközi kezdeményezés része, amelybe mintegy 250 vállalat tartozik. Az Airbus által kifejlesztett termékek Spanyolországba kerülnek, és a jövő héten az Airbus segítségével repülővel szállítják Hamburgból Madridba az alkatrészeket. Ezt az iparágazat közi kezdeményezést a spanyol hatóságok kérésére indították, mely a termékek országos terítését is elvégzi majd.

A cél az, hogy minél többen viseljék ezeket az eszközöket. Ezen kívül a Volkswagen-csoport márkái számos más kezdeményezést is elindítottak orvosi segédeszközök előállítására.

A Volkwagen által gyártott tartókba külsős cégek egy hagyományos műanyag fóliát helyeznek. Ezekkel a pajzsokkal az egész arcot átlátszó védelem borítja. A lehető legmagasabb szintű higiénia biztosítása érdekében a tartókat gyártó Volkswagen alkalmazottak kesztyűt és arcmaszkot viselnek. Gerd Walker, a Volkswagen-csoport termelési vezetője elmondta:

"Csapatunk már teljes sebességgel dolgozik, hogy ezeket a sürgősen szükséges alkatrészeket a lehető leggyorsabban elkészítsük." A gyártás nem csak a nagyméretű 3D-s nyomtatási központokban, Wolfsburgban és Ingolstadtban zajlik, hanem az Audi, a Bentley, a Bugatti, a MAN Truck & Bus, a Porsche, a Volkswagen személygépkocsik, a Volkswagen haszongépjárművek, a Volkswagen Group Components és a Volkswagen Motorsport egyéb üzemében is. A csoport jelenleg több mint 50 darab 3D nyomtatót használ üzemeiben folyamatosan további nyomtatókat adva ehhez a projekthez.



A Lamborghini, a SEAT, a ŠKODA és a Volkswagen Személyautók más orvosi készleteken is dolgoznak: A Volkswagen Navarra (Spanyolország) már a múlt héten megkezdte az arcvédők gyártását, és mintegy 1000 darabot adott át Navarra kormányának. A prágai Műszaki Egyetemmel együttműködve a ŠKODA kifejlesztett egy 3D nyomtatási eljárást újrahasznosítható FFP3 légzőkészülékek előállításához. A cseh Egészségügyi Minisztérium ezeket tovább terjeszti az orvosok, kórházak és ápoló személyzet számára.

A Lamborghini átalakítja a szuper sportkocsi-gyártó részlegeit Sant'Agata Bolognese-ben sebészeti maszkok és plexiüveg védőpajzsok előállítására. A maszkokat egy bolognai kórháznak adományozzák. A SEAT jelenleg számos együttműködési kezdeményezésen dolgozik, köztük olyan mechanikus lélegeztetőkészülék gyártásán, amelyet Martorell-ben szerelnek össze, illetve az arcmaszk különböző modelljein, amelyek még hivatalos jóváhagyásra várnak. A Volkswagen South Africa maszkokat és arcvédőket is nyomtat, amelyek hivatalos jóváhagyásra várnak.



A Volkswagen-csoporton belül a több mint 30 szakemberből álló speciális munkacsoport irányítja a 3D nyomtatást. "Koordináljuk a specifikációkat, az anyagokat, a nyomtatási szoftvereket és az emberi erőforrások felhasználását a csoporton belül" - mondta Gero Corman, a Volkswagen-csoport digitális innovációjának vezetője.



A mai napig a Volkswagen már több százezer orvosi arcmaszkot adományozott a németországi közegészségügyi rendszer számára. A Volkswagen-csoport úgy döntött, hogy további orvosi eszközöket, például arcmaszkokat és védőruházatot adományoz az egészségügyi központok és kórházak számára, összértékük körülbelül 40 millió euró. Ennek célja a németországi egészségügyi rendszer működésének fenntartása. Globális csoportként a Volkswagen a nemzetközi beszállítói és logisztikai hálózatát is felhasználja az orvosi berendezések és kellékek beszerzésének támogatására.



A Spanyolország számára nyújtott támogatás az Airbus-szal, a "Mobility goes Additive" 3D-s nyomtatási hálózattal folytatott közös kezdeményezés részét képezi, amelyben a Volkswagen mellett mintegy 250 vállalat és más partnerek is részt vesznek.