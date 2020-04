Ahogy az köztudott, a 3,5 tonna feletti járműveknek az autópályahasználatért útdíjat kell fizetnie, amelyet elektromosan is megtehetnek. ezek megtörténtének ellenőrzésére kamerákat is kihelyeznek ezek mellé, hogy rendszámuk alapján be tudják azonosítani az esetleges trükközőket.

Egy ilyen trükköt próbált meg eljátszani az alábbi videón látható kamionos is, aki egy olyan eszközzel takarta el a rendszámát a kamerák előtt, melyet egy távirányítóval lehet kapcsolgatni.

Épp ezért lehetett furcsa az igazoltatáskor, hogy a kamion rendszáma rendesen leolvasható volt, de a lenti videón látszik, hogy csak egy igen rafkós trükkről van szó.

Forrás: Police

