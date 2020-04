A Volkswagen-csoport modelljeinek átalakítására szakosodott műhely az esetek többségében az erőforrást sem hagyja érintetlenül, most azonban úgy döntöttek, hogy csak egy optikai csomagot készítenek az új Golfhoz, legalábbis egyelőre. A célközönséget azon ügyfelek alkotják, akik kedvelik a sportos megjelenést, de vagy nem tudnak várni, vagy nem akarnak költeni a Golf GTI, GTE és R hármasra.

A meglehetősen visszafogott csomag részeként így is érkezik azonban egy új felfüggesztés, amely igényektől függően akár 25-30 mm-rel is csökkentheti az autó hasmagasságát, az pedig plusz pont, hogy a rendszer a DCC-vezérelte lengéscsillapítókkal is kompatibilis maradt(lásd galériánkat a lap alján).

Egy optikai jellegű átalakításkor természetesen a felnikről sem feledkezhetett meg a műhely, ráadásul szabad szemmel is jól látható, 22 colos gördülőket helyeztek a kerékjárati ívekbe. Bár arra számíthattunk volna a műhelytől, hogy a motorvezérlő szoftver átprogramozásával néhány 10 lóerőt hozzáadnak a teljesítményhez, erről szomorúan ugyan, de le kell mondanunk.

Ennek, mármint a teljesítménynövelés mellőzésének hátterében vélhetően az áll, hogy a motorválaszték jelen pillanatban még szegényesnek nevezhető, hiszen mindössze egy 130 és 150 lóerős változatokban elérhető benzinmotor, egy 115 és 150 lóerős dízelüzemű erőforrás és egy 204 lóerős plug-in hibrid áll rendelkezésre.

Az érdekesebb dolog akkor történnek majd, ha a 300 lóerő körüli teljesítménnyel rendelkező Golf GTI, a 250 lóerős GTE vagy a 333 lóerősre taksált Golf R is megérkezik a körforgásba, esetükben ugyanis már nehezen elképzelhető, hogy azt ABT ne érezne vágyat a 400 lóerő elérésének megcélzására.

Már a nyolcas Golf tavaly őszi bemutatója óta sokan várják, hogy milyen lesz majd az új GTI változat, most megérkezett, és az alábbi videó megmutatja, milyen is lett.

Galéria: 2020 VW Golf by ABT