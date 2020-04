Csak nagyon ritkán fordul elő, hogy egy autógyártó bejelent egy gyártási számot az adott típus esetében, majd nem sokkal később gondol egyet, és jelentős mértékben lecsökkenti ezt a számot.

A McLaren ezt most megtette, ugyanis Mike Flevitt vezérigazgató az ausztrál „The Australian Financial Review” című lapnak megerősítette, hogy a korábban tervezett 399 helyett végül csak 249 példányban készül el az Elva.

„Az ügyfeleink visszajelzései alapján az Elvának sokkal exkluzívabbnak kell lennie, mint amit a kezdeti számok sugalltak, ezért döntöttünk úgy, hogy végül a gyártást 249 darabban limitáljuk. Amikor az emberek dollármilliókat költenek egy autóra, az exkluzivitás kulcsfontosságú."

"Noha nem támogatom, hogy a sportautók csak befektetés céljából kerüljenek megvásárlásra, azt is megértem, hogy a vásárlók nem szeretnék, hogy a magas példányszám miatt idővel sokat veszítsen az értékéből”, nyilatkozta Flewitt.

Könnyen lehet azonban, hogy nem ennyire egyszerű a történet, és bár túlságosan is utópisztikus lett volna azt gondolni, hogy a McLaren mindössze néhány hónap alatt az 1.7 millió euróban kerülő Elva minden példányát elpasszolja, most mégis felvetődik a kérdés, hogy pontosan mi is állhat a döntés hátterében.

A gyártási szám limitálása vélhetően sokkal inkább ahhoz köthető, hogy a McLaren nem a Bugatti. A koronavírus miatt többek között a brit vállalat sem tudja folytatni a gyártási folyamatokat, és míg utóbbinál könnyedén belefér, hogy az ügyfelek adott esetben több évet várnak egy több millió euróba kerülő sportautóra, a McLarennél a számos más modellre leadott rendeléseket is teljesíteniük kell, vagyis a gyártás újraindítása után hatalmas torlódás alakulhatna ki, ami azt jelenti, hogy az utolsó Elva kiszállítására könnyen lehet, hogy jó néhány évet várni kellene.

A gyártási szám csökkentése közelebb hozhatja a kiszállítást, ám hogy erre sor került, az vélhetően a 88 példányban elérhető Aston Martin által elkészítésre kerülő speedsternek is köszönhető. A brit rivális ugyanis az Elva árának feléért kínálja a modellt, vagyis nem kizárt, hogy néhány potenciális McLaren Elva ügyfélre is szert tettek.

A fentieken túlmenően nem szabad megfeledkezni a Ferrari SP1 és SP2 típusú speedsterekről sem, amiknél az Elváéhoz hasonló árat szabott meg az olasz gyártó. A McLaren bár egy legendás autógyártó, és számos kiváló modell került már ki a kezeik közül, sokan egyáltalán nem biztosak abban, hogy presztízs tekintetében a Ferrarival azonos szinten lennének, ennélfogva pedig az általuk megalkotott 1.7 millió eurós árcédula is túlzónak tűnik.

Mindezt összegezve egyáltalán nem meglepő, hogy végül a gyártási szám csökkentése mellett döntött a gyártó, mint ahogyan az sem lenne az, ha végül a vezérigazgató szavai csak „áthidaló” mondatok lettek volna.

