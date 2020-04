Tavaly már bemutattuk a „Need For Speed a való életben” sorozat akkori két epizódját, pár napja pedig a harmadik is felkerült a netre, és talán ez az eddigi legjobb. Az első két rész nagyon gyorsan többmilliós nézettséget ért el, a harmadiknak is ilyen jövőt jósolunk, ez a Need For Speed: Most Wanted alapján készült, ami a sorozat egyik legjobb darabja.

A cikk írója maga is sokat nyomta tinédzserként a Most Wanteddel, és az egyik olyan videójáték volt, ami az autók világába varázsolta (az Undergroundok se voltak rosszak mondjuk). Akárkit, aki játszott az eredeti verzióval (nem a 2012-ben újrakiadottal), el fogja kapni a nosztalgia a videót nézve.

Már az első pár másodpercben is a kezdőképernyő mását láthatjuk, ugyanazzal a zenével. A „főszereplő” autója, egy E46-generációs BMW M3 GTR kalandját követhetjük, ahogy egy város utcáin cikázik, és versenyeken vesz részt.

A mi kedvenc pillanatunk 1:40 környékén érkezik, amikor is az M3-as rátalál egy inkognitó Ford Mustang rendőrautóra, ami üldözőbe is veszi, azonban az M3-as túl gyors, és el tud menekülni. Mellette azonban még olyan nyalánkságok is vannak a videóban, mint egy VW Golf GTI, egy Mitsubishi Lancer Evo 7, egy Porsche Cayman, egy Mazda RX-8 és egy Toyota Supra.

A szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok közepette a Daciának is el kellett kezdenie az elkerülhetetlen villamosítást, első elektromos modelljük pedig a Spring nevet kaphatja. Egy rövid ízelítőt is összeütöttek az autóról.