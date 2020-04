Az ABT sohasem arról volt híres, hogy finomkodnának a számokkal, amikor egy jellegzetes, sokak által kedvelt modell kerül a kezeik közé, jól jelezte ezt a nemrég prezentált 700 lóerős Audi RS 6 is, így csak idő kérdése volt, hogy mikor veszik kezelésbe az RS 7-et, ami már gyári állapotában is sokak számára több mint elegendő teljesítménnyel rendelkezhet.

A 600 lóerős teljesítményre és 800 Nm-es nyomatékra ugyanis kevesen mondanák azt, hogy lehetnének ezek jobb értékek is, ám az ABT ismer néhány ilyen ügyfelet, mint ahogy azzal is tisztában voltak, hogy a 4 literes, ikerturbós V8-asban van még annyi, hogy ezeken az értékeken növelni tudjanak.

Sajnálatos módon azonban konkrétumokat nem közöltek, így nem tudhatjuk, hogy csak egy szimpla motorvezérlő-frissítésről, vagy egy átfogóbb módosításról van-e szó, ahol mondjuk a turbóhoz és a hűtési rendszerhez is hozzányúltak.

Mindössze annyit közöltek, hogy módosítottak a felfüggesztésen és a lengéscsillapítókon, ám, hogy pontosan milyen munkát végeztek ezeken az elemeken, az egyelőre rejtély marad. Mint ahogy a gyorsulási értékek is rejtve maradtak, ám mivel a gyári állapotú Audi RS 7 3.6 másodperces 0-100-as gyorsulásra és a felár megfizetésének függvényében 250 vagy 280 km/órás végsebességre képes, aligha tévedünk, ha ezeknél jobb értékekre számítunk.

Azt is kijelenthetjük, hogy a modell megjelenése utolérte a teljesítményszintet, ugyanis a színhasználat és a 22 colos felnik visszafogott helyett leginkább extravagánsnak nevezhetők. Az ABT jellemzően nem teszi elérhetővé, hogy az ügyfelek milyen elemek közül válogathatnak egy-egy átalakításnál, és most sem tették ezt meg, aminek hátterében az állhat, hogy gyaníthatóan az egyedi igények elől sem futamodnak meg.

Az Audi 2019 végén nagyszabású felújításba kezdett, már ami autóparkjukat illeti, ez alól az RS 7 Sportback sem lehetett kivétel. Íme egy rövid videó, mely jól bemutatja az újdonságokat.

Galéria: ABT Audi RS7-R