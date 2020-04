Az Alfa Romeo 2010-ben jól megünnepelte a 100. születésnapját. Nem csak a Dodge Viper alapján készült TZ3 Stradale Zagatót mutatták be, de a Bertone is tervezett nekik egy ajándékot, még ha másképpen is. Bár a Zagato tervezőcsapat riválisa a múltban rengetegszer működött együtt az Alfa Romeóval, ezúttal előre szerettek volna tekinteni.

A halászsasról elnevezett, és annak mintázatát is átvevő Pandiont a 2010-es Genfi Autószalonon mutatták meg a világnak. A kinézetének nagy részét „véletlenszerű formagenerálással” készítették, azaz a Bertone munkatársai természeti algoritmusokat vittek egy számítógépbe.

A gép így véletlengenerált, de egy emberi tervező által kitaláltnál organikusabb formatervvel állt elő. A fényes fehér mintázatok, melyek az autó belterét uralják, a kocsi hátulján lévő össze-vissza elhelyezett lemezek tömkelege csak a legfurcsábbak ebből – de működnek.

Ám az egész eltörpül amellett, ami az egész modellt különlegessé teszi: az ajtók. A kocsi hátulján rögzített nyílászárók a kocsi egész oldalát takarják, így miután derékszögben felnyílnak, kb. 3 és fél méter magasságba felnyúlnak. Nem egy mélygarázsba való darab, az biztos (a lap alján galéria is található).

A borítás alatt inkább volt Maserati a Pandion, mint Alfa, a 8C Competizione alapjából indultak ki a tervek. A tengelytáv kicsivel nagyobb lett, és összességében alacsonyabb, hosszabb és szélesebb is nála.

A 8C Ferrari által épített F136 kódnevű V8-asát megtartották, ez 450 lóerővel bír, és a hátsó kerekeket hajtja meg. Mivel a megépítéshez szénszálas anyagok tömkelegét használták, és nem kellett amiatt aggódni, hogy lehet-e vele közúton közlekedni, végül jóval könnyebb lett, mint a 8C, 1258 kilójával.

Ez a mai szemmel szerény motorerő mellett szép teljesítményre volt elég, kevesebb, mint 4 mp alatt volt százon, végsebessége pedig 320 km/h körül alakult, és ezek nem elméleti számok, ugyanis egy működőképes autóról beszélünk, mely sokáig egy magángyűjtemény része volt, és egy 2018-as árverésen 570 ezer euróért (kb. 200 millió forint) cserélt gazdát.

A valóságba visszazökkenve, a Pandion bemutatója utáni időszak nem volt túl rózsás a gyártónak. A 8C gyártása 2010-ben leállt, és nem sokkal később a Brera és a 159 is követte. Így a márka felállása a nem annyira zseniális Giuliettából és a nagyon nem zseniális MiTóból állt egy ideig, amíg az Alfa jól át nem ejtette a világot a remekül kinéző, de nem a legjobb dinamikájú 4C-vel.

Amikor a dolgok kezdtek újra jóra fordulni a Giulia és a Stelvio behozatalával, illetve a GTV és a 8C új verzióiról szóló pletykákkal, az FCA fogta és az utolsó kettő elkaszálásával visszafogottabb mederbe terelte a márka visszatérését. Szerencsére pár hónap múlva a szomorúságunkat enyhíthette az egészen őrült GTAm.

Az Alfa Romeo Giulia GTA körül sokáig akkora csend volt, hogy azt hittük, meg sem érkezik, most azonban itt van, és pengébben néz ki, mint gondoltuk.

Galéria: Alfa Romeo Pandion Concept