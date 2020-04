A benzinárak továbbra is csökkennek világszerte, elsősorban a koronavírus-járvány okozta zuhanó kereslet miatt. Már annyira alacsonyak, hogy Kanadában egy hordó olajat olcsóbban adnak, mint egy korsó sört.

A CNBC riportja alapján a Western Canadian Select, egy, a nyugat kanadai olajmezőkön bányászott kőolajfajta hétfőre hordónként 4,18 dollárba (1350 forintba - Kanadában nem túl olcsó a sör) került. Egy hordó olaj egyébként kb. 160 litert tesz ki, és bár a Western Canadian Select nem a legjobb minőségű kőolaj a világon, sokkolóan alacsony ára így is említésre méltó.

Az árzuhanást elsősorban a kínai piac szinte teljes lezárása jelentette, és mivel ezt a fajta olajat rajtuk keresztül küldik Ázsiába, ez a forrás megszűnt, míg ha a Mexikói-öbölbe küldenék vasúton, vagy olajvezetékeken keresztül, az normál esetben 8-10 dolláros áremelkedést jelentene.

Az Egyesült Államokban hétfőn 18 éve nem látott mélységben zárt az olaj hordónkénti ára (20,09 dollár), de még kereskedés közben ennél alacsonyabban (19,37 dollár) is adták, amire 2002. februárja óta nem volt példa.

Bár a világszerte a kormányok által elrendelt szociális távolságtartási intézkedések kulcsszerepet játszanak abban, hogy ilyen olcsón árulják a kőolajat, nem ez az egyetlen tényező. A CNN jelentése szerint Oroszország és Szaúd-Arábia egy olajárháború kellős közepén vannak, és szándékosan túltermelve a nyersanyagot elárasztják vele a piacot, holott most nincs rá annyira szükség.

Januárban még 63,27 dolláros áron is állt a kőolaj piaci ára az USÁban, és az HIS Markit piacelemző szerint a keresletük napi 4,1 millió hordónyival is zuhanhat a koronavírus elleni védekezés ideje alatt, így az olcsó üzemanyagárak még jó ideig velünk maradhatnak.

Még idén bemutatkozik a Volkswagen Golf nyolcadik szériájának egyik emelt teljesítményű változata, a GTI TCR. A modellt a gyártó már a Nürburgringen teszteli.