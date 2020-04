Az új Chevrolet Corvette Stingray az év egyik legjobban várt új autója volt. Sajnos épp emiatt az autótolvajoknak is elég vonzó célpont most, hogy a kiszállítások is megkezdődtek. 58900 dolláros (kb. 18 millió forintos) árával a C8-as Corvette a legolcsóbb sportkocsik közé tartozik, főleg, ha azt nézzük, hogy egy majd 500 lóerős, 6,2-literes V8-as van benne. Ahelyett azonban, hogy spórolt volna egyre, egy férfi megpróbálta valaki másét elkötni egy houstoni parkolóban.

A Facebookra posztolt videón egy autótolvaj-banda zsúfolódik össze egy Buickban a vadiúj Chevy mellett, ami a drágábbik kiszerelésűnek tűnik – ezt a magasabb hátsó szárnyból látni. Egyikük kimászik a hátsó ablakon, betöri a sportkocsi anyósülés felőli ablakát, és megpróbál bejutni az utastérbe.

Sajnálatára a C8-asnak rengeteg biztonsági tartozéka van, például egy mozgásérzékelő, ami akkor lép működésbe, amikor a külső riasztó aktiválódik. Itt is ez történt, és a tolvajra jól rá is ijeszthetett, mert gyorsan visszavonulót fúj, beugrik a Buickba és üres kézzel hajtanak el, szóval ez sok hűhó volt semmiért.

Valószínűleg nem sok tapasztalata van az autólopásban, ha nem számított arra, hogy a riasztó bekapcsolhat. A tulajdonos szerint a nem túl ügyes rabló 5000 dolláros (kb. másfél millió forintos) kárt okozott a Corvetteben a kísérlet során.

A tulajdonos most egy ezer dolláros (kb. 300000 forintos) „vérdíjat” ajánlott fel annak, aki olyan információval rendelkezik, amelyek az elkövető beazonosításához vezetnek, és további 250-et azoknak, akik megosztják a posztot, amennyiben meglesz a tettes.

Sajnos a Buick rendszámtábláját elég nehéz leolvasni, de amúgy is simán lehet hamisított – bár remélhetőleg a rendőrség el fogja tudni kapni a tettest, mielőtt valaki más Corvette-jét is megpróbálja eltulajdonítani.

