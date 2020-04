Elon Musk azt akarta, hogy a Tesla Cybertruck úgy nézzen ki, mintha a Szárnyas Fejvadászból lépett volna elő, és magabiztosan kijelenthetjük, hogy ez összejött. A Tesla első elektromos kisteherautója még tavaly mutatkozott be ékalakjával, amelyet szinte mindenki kigúnyolt.

Egy éjszaka alatt a Cybertruck érdekes dizájnjából világhírű mém lett, rengeteg párhuzamot húztak közé és a 90-es évek videójátékai közé. Az autó szögletessége azonban biztonsági aggályokat is felvetett. Erre reagálva jelentette be a Tesla, hogy teljesen újratervezik a modellt.

Ez a korai számítógépes modell adhatja az első nyomot, hogy nézhet majd ki, a leglényegesebb különbség az eddigi meredek szögek lekerekítése, amivel jóval hagyományosabbnak tűnik, eléggé a Rivian R1T-re hasonlítva, és ez valószínűleg a biztonsági szakértőknek nagyon fog tetszeni.

Egy új, hagyományos plató is került rá, így a Cybertrucknak többé nincs meg az a fura háromszög-profilja, de ezzel a szállítási kapacitása is csökkenhet.

A „rejtett” kilincseket is hagyományosak váltották fel, és egy tetősín is került a kocsira, hogy praktikusabb legyen. Az eleje továbbra is felismerhető, azonban az eredetiről a vékony lámpák megmaradtak – mivel azonban ez is a biztonságos közlekedés egyik kerékkötője lehet, nem sok időt adunk neki sem.

Lehet, hogy a Cybertruck külseje megváltozik, de a hajtásláncok nem. 39900 dollártól lesz elérhető az egymotoros hátsókerékmeghajtású darab, amely 6,5 mp alatt lesz százon és több, mint 400 km-t tud menni egy töltéssel, míg a kétmotoros összkerekes változat már 500 km fölötti távot tud lehúzni egy szuszra, miközben 4,5 mp alatt felkúszik 100 km/h-ra.

A típus csúcsragadozója egy hárommotoros összkerékmeghajtású modell lesz, melynek digitális mutatója 2.9 mp alatt száz fölé pereg majd, és 800 km körül alakul a hatótávja.

A Tesla Cybertruck gyártása eredetileg 2021 végére lett beütemezve, de az utolsó pillanatban befutott változások miatt ez 2023. áprilisáig csúszhat. Ezzel a Rivian, amelynek R1T-je még idén megérkezhet, komoly lépéselőnybe kerülhet.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.