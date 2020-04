A brit székhelyű kipufogók gyártásával foglalkozó Milltek ugyanis beépített hangszórókkal rendelkező kipufogók gyártásába kezdett, melyek tökéletesen passzolnak majd a Tesla modelljeihez. A vásárlók igény esetén akár egy V8-as motor hangja mellett is letehetik a voksaikat, vagy választhatnak ennél akár nagyobb teljesítményű egységet is, amihez egy okostelefonos applikáció nyújt majd segítséget.

A rendszer fejlesztésénél külön ügyeltek rá, hogy a gyorsítópedál lenyomása és a hanghatások között tökéletes legyen az összhang, ezért a „kipufogórendszer” megvásárlói tényleg úgy érezhetik majd magukat, mintha egy vérbeli sportautóban ülnének.

A high-tech kipufogórendszer nem most ütötte fel a fejét először, ugyanis a vállalat már a tavaly Las Vegasban megrendezett SEMA kiállításon is bemutatta azt, ám csak most jutottak el addig, hogy az első példányok már az utcákra is kikerülhetnek. Az alábbi videón a kiállításon szemléltetett példány látható, és egy példán keresztül az opcionálisan választható hang is meghallgatható.

A fejlesztés bár elsőre furcsának tűnik, valójában nagyon is hasznos lehet, ugyanis a hangtalanul suhanó elektromos autók adott esetben jelentős mértékű veszélyt jelenthetnek a gyalogosokra és a kerékpárosokra, nem véletlen, hogy egyre több gyártó komponál egyedi hangot elektromos modelljeinek.

A fent látható illetve hallható rendszer ára 2400 dollárban, vagyis mai árfolyamon számítva 802 824 forintban lett meghatározva.

