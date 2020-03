Ha belegondolunk, bár nem is volt olyan régen, mégis ősidőnek tűnik 1999: sehol egy okostelefon, a legtöbb háztartásban nem volt Internet és mindenki attól félt, hogy a 2000-re való átállás miatt minden össze fog omlani.

Ezt az autóiparra átvetítve szintén elmondhatjuk: A dízelmotorok és a kisbuszok voltak a menők, a digitális technológia még sehol sem volt, és amikor valaki villanyautókról beszélt, akkor olyan konceptekre gondolt, amelyek sosem jutottak a gyártósorra.

Bizonyos trendek azonban már akkor elindultak. Például a Volkswagen erőfeszítései, hogy legyen egy saját luxusszedánjuk. A Volkswagen-csoportban ez az Audinak volt lefoglalva az A8-cal, és akkor új könnyűsúlyú tanulmányukkal, az Audi Space Frame-mel.

Az akkori vezetőnek, a tavaly elhunyt Ferdinand Piechnek az volt a vágya, hogy a Volkswagen kimutassa a foga fehérjét egy olyan modellel, amely képes beleszólni az Audi, a Mercedes-Benz és a BMW luxusautóinak küzdelmébe.

A monda (és talán a valóság) szerint Piech maga adott egy listát a mérnököknek arról, mit szeretne látni benne, ezen tíz paraméter volt, amit a jövőbeli luxus Volkswagennek tartalmaznia kell.

Egyes források szerint ezek egyike az volt, hogy a kocsi minden zökkenő nélkül tudjon hosszabb távon is 300 km/h felett teljesíteni, még ha ezt később, a gyártási verziónál lejjebb is vették 250-re – pontosan úgy, ahogy a Phaetonnál. És valóban, ez a Phaeton története, melyet 2002-ben kezdtek el gyártani, és amely a Concept D-vel kezdődött, mely 1999-ben, a Frankfurti Autószalonon mutatkozott be.

Ez egy igazán elegáns modell, melynek van egy bizonyos minősége, bár a dizájnt a végső változatban kicsit visszafogták. Elég a hátuljára ránézni, ott jóval kevésbé szigorúak a vonalak, mint elől. Utólag belegondolva, ha ezeket a négyajtós kupéra emlékeztető formákat megtartja, akár a Porsche Panamera elé is vághatott volna – még az eladási adatokban is.

A koncept ezzel a négyajtós kasztnival 4995 mm hosszú, 1874 mm széles és 1440 méter magas. Légies xenonlámpái, 19 colos alufelnijei, kék festése van – és ne feledjük a kipattintós kilincseket, amelyek manapság elég népszerűek. Belül az Alcantara, a fa és az aluminium dominál, míg multimédiarendszerébe egy kijelző, és az ahhoz tartozó böngésző is tartozik (lásd még galériánkat a lap alján).

A motortérbe szintén Piech egyik kedvenc gyöngyszeme került, egy 5.0-literes dízelmotor, közvetlen befecskendezéssel és tíz hengerrel, amelynek a biturbó és a motor közötti hűtője elektromosan állítható volt az akkori hírek szerint.

Összességében 313 lóerőt tudott magából kiokádni 750 Nm-es nyomatékkal. Ezt az egészet egy négykerékmeghajtású rendszer koronázta meg, az akkori Tiptronic váltóval. Emellett egy W12-es motor gondolatával is eljátszottak – ez végül a Phaetonnál alapfelszereltség lett.

Ez a Volkswagen Concept D, a prototípus, amely megmutatta, hogyan festhet majd a Phaeton, amely 2002-ben egy jóval komolyabb modellként látott napvilágot, ahogy ez egy luxusszedántól el is várható. 2016-ig gyártották, és sosem volt nagy sikere.

Immár videón is megtekinthető a Volkswagen prémium kategóriás SUV modellje, amely sportos megjelenésével és teljesítményével sokak számára vonzó választás lehet.

Galéria: Volkswagen Concept D (1999)