A Chicago Auto Pros műhelyébe érkezett meg egy vadonatúj Tesla Model Y, a műhely szakemberei pedig alaposan szemügyre vették az autót, illetve annak fényezését, hogy kiderüljön, tanult-e a korábbi hibáiból a gyártó.

Nos, úgy tűnik, hogy nem igazán, hiszen bár az évek során megfigyelhető volt némi javulás a fényezés minőségét illetően, a mostani szemrevételezés ismét rámutatott a hiányosságokra, amik ezúttal már az utastérbe is beszivárogtak.

Az alábbi felvételen látható sötétkék Model Y-on több probléma is felfedezhető, amik vagy a gyártó festőüzemében, vagy pedig a kiszállítás előkészületekor keletkeztek, ám bárhogy is legyen, semmiképpen sem elfogadható, hogy az új autó karcolásokkal és helyenként szemcsésnek tűnő fényezéssel kerüljön új tulajdonosához, miközben a motorháztető élénél már a festék lepergése is jól megfigyelhető.

Noha a szemcsék nagy részét egy szakember el tudja tüntetni, olyan kiterjedésű karcolódások is megfigyelhetők az autón, amik már az adott panel teljes átfestését igénylik. Érdekes, de még a hátsó lökhárító műanyag elemein is találtak karcokat a szakemberek.

A Tesla Model Y esetében azonban nem csak kívül, de az utastérben is akadnak problémák, ahol jellemzően illesztési hézagokkal és gyenge minőségű fényezéssel találkozhatnak a vásárlók.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a felsorolt jelenségek sok esetben más autógyártók modelljeinél is megfigyelhetők, ám az, hogy a motorháztető élénél már a kiszállítás után peregni kezd a festék, semmiképpen sem elfogadható.

