Az olasz autógyártó által közzétett rövid felvételen látható, hogy a hiperautó már némi pályán végzett teszten is részt vett. Az Aventador alapjaira épülő különleges kiadású modell meghajtásáról a már jól ismert 6.5 literes, V12-es szívómotor továbbfejlesztett változata felel majd, melynek teljesítménye 830 lóerőben lett meghatározva.

Mivel az újdonság kizárólag versenypályákon lesz használható, megjelenése jelentősen eltér majd a közúti modellekétől. Mindez a videóban is jól megfigyelhető, ugyanis egy pillanat erejéig a masszív hátsó szárny, a tetőre helyezett légbeömlő, az aerodinamikai szempontok szerint kialakított motorháztető és a különböző légterelők is láthatók.

Ahogyan azt a hasonló modellek esetében már megszokhattuk, az utastér itt is kifejezetten minimalista kialakítást kap, csak a legfontosabb, létfontosságú elemek kerülnek majd be. Szintén a hiperautó sajátja lesz a középen rögzített kerék és az innovatív, önzáró típusú differenciálmű is, amely a pályán történő vezetést teheti majd élvezetesebbé.

A Lamborghini új hiperautója mindössze limitált példányszámban áll majd a vásárlók rendelkezésére, az pedig, hogy elkészítésében a Squadra Corse versenyrészleg is aktív szerepet játszik, felveti annak lehetőségét is, hogy a modellt különböző ügyfélcsapatoknak kínálják, ugyanúgy, mint ahogy a Ferrari teszi azt az FXX-K esetében.

Az autó fejlesztése már az utolsó fázisában jár, ami nem meglepő, tekintve, hogy a legfrissebb hírek szerint a bemutatót már a nyáron megtartaná a gyártó.