A Lexus LC500 valószínűleg az egyik legszebb autó jelenleg a piacon, de ez nem akadályozta meg az egyik ilyen japán kupé tulajdonosát Amerikában, hogy egy nagyravágyó átalakításnak vesse alá a kocsit.

A legjelentősebb újdonság egy, a Liberty Walk által készített szélesített karosszéria, amely elől és hátul is agresszívabbá varázsolja a kerékíveket. Ráadásul a Lexuson új splitter és különleges felnik is vannak, és ahogy a Liberty Walk többi autójánál is, ez a coupe is rendesen le lett ültetve, valószínűleg légrugós felfüggesztésének köszönhetően.

Az elég szembeötlő vizuális fejlesztések sorát egy hatalmas hátsó szárny, és egy hátsó diffúzor zárja. Ezeket egy mattfekete fényezéssel kombinálva a Lexus akár Batmobile-nak is elmenne egy sima LC500-as helyett. Nyilván a konzervatívabb autórajongókat elijeszti majd a darab, de szerintünk remek lett.

Ennek ellenére, ha nekünk lenne egy LC500-asunk (bárcsak), akkor nem vállalnánk be ezt a műtétet, mivel egyértelmű, hogy a menetre is hatással van, és az ilyen autókat akkor lehet teljesen kiélvezni, ha rendesen vezethetőek. Egy olyan darab azonban, ami ilyen közel van a földhöz, gyakorlatilag vezethetetlen magasabb sebességen, még teljesen sima utakon is, nem, hogy olyanokon, amelyek tele vannak kátyúkkal.

Tavaly év végén egyébként az LC500 kabrió változata is megérkezett, ami a keményfedelű variánshoz hasonlóan a cég saját fejlesztésű, 5.0-literes V8-asát használja 471 lóerővel és 539 Nm-es nyomatékkal.

