Az M340i jelen pillanatban még a BMW 3-as sorozat csúcsmodelljének tekinthető, és egészen addig ez lesz a helyzet, amíg a teljes értékű M3 meg nem érkezik a kínálatba. Természetesen az M340i is tökéletes vigaszt nyújthat addig a rajongóknak, főleg az egyedi árnyalatú Nardo Gray fényezéssel, amely tökéletes összhangban van az autón fellelhető karbon elemekkel és M Performance kiegészítőkkel.

Az alábbi felvételen látható modellt Joe Achilles YouTuber járta körbe, és csatlakozott hozzá a Berry Heathrow BMW & Mini kereskedés értékesítője is, aki saját maga konfigurálta az autót, majd adta azt el, igaz, a vevő végül az utolsó pillanatban kitáncolt az üzletből, akinek a helyére rövid időn belül érkezett egy újabb, aki már nem sajnálta kifizetni a 72 ezer dolláros, vagyis átszámítva 23.6 millió forintos árat. Ebben már benne van a különleges fényezés is, amely mintegy 1.7 millió forinttal dobta meg az autó alapárát.

Az egyedi árnyalat további 6-8 héttel növeli meg a kiszállítási időt, ami azt jelenti, hogy amennyiben valaki ezzel szemezget, annak számolnia kell azzal, hogy az autóra akár hat hónapot is várnia kell.

Az értékesítő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nardo Gray színváltozat az 1-es és 2-es sorozatok esetében nem elérhető, és ugyanez a helyzet az X sorozathoz tartozó SUV modellekkel is, azok a gyárak ugyanis, ahol ezen típusok készülnek, nem képesek az árnyalat előállítására és felvitelére.

Ahogyan az a videó alapján is látható, butaság lenne csak az árnyalat kapcsán szót ejteni a modellről, hiszen jól látható, hogy számos M Performance elem is helyet kapott rajta. Többek között érkezett egy izmosabb fékrendszer, egy karbonból készült csomagtartóra rögzített spoiler és egy látványos diffúzor is, míg odabent vörös színű Merino bőrkárpittal és alumínium díszítésekkel találkozhatnak az érdeklődők.

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.

Galéria: 2020 BMW M340i xDrive with Nardo Gray paint