A Volkswagen az új elektromos modelljei felturbózott változatainak nem az eddig megszokott neveket fogja adni, ehelyett a GTX név mellett döntött ezek esetében, és ahogy a hírek szóltak erről, az X ebben valóban az összkerékmeghajtásra utal.

Éppen ez az oka annak, hogy az ID.3 ferdehátú helyett az ID.4 crossoveren debütál majd az elnevezés. Ez eredetileg csak egy, a hátsó tengelyre szerelt motorral lesz elérhető, és nem is lesz összkerékmeghajtású változata, legalábbis opcióként nem.

Az Autocar azonban arról számolt be, hogy a jövőben az ID.3 is kaphat ilyen verziót, ám jelenleg a VW az ID.4 GTX-re szeretne koncentrálni. Ezt egy kupésabb verzió követi ID.5 néven, amely szintén megjelenik GTX verzióban is.

Érdekes módon a gyorsabb ID.3-akról kérdezett Matthias Rabe, a VW technológiai vezetője az Autocarnak azt mondta: „Az elektromos technológiának hála a sportos kisautókkal is bővülnek a lehetőségeink. Ez az ID modellcsaládban is megmutatkozik majd, de az eddigiektől eltérően.”

Meglátjuk majd, mit jelent ez, de 2024-ig biztosan várnunk kell, ekkorra tervezik állítólag az ID.3 gyorsabb variánsainak bemutatóját. Hogy mire lesznek képesek, azt a VW Golf eR1 mutatta meg, egy komoly teljesítményű, összkerékmeghajtású tanulmány, melyre egy túraautó kasztniját rakták.

Az ID.4 és ID.5 erősebb változatát is érdemes megvárni, mert azokat is élmény lesz vezetni. Rabe szerint „jelenleg muszáj, hogy a teljesítményközpontú modellek négykerékmeghajtásúak legyenek. Vezettem egy ilyen tesztmodellt nemrég, nagyszerűen reagál, és remekül lehet vele farolni. Könnyű irányítani, és pontosan azt teszi, amit mondunk neki.”

A Volkswagen Golf már a második generációját kezdi meg úgy, hogy hálózatról tölthető hibrid változatot is vásárolhatunk, alább megtekinthetjük, mit tudunk róla.