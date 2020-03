A Gordon Murray Automotive hivatalos weboldalának elindulását egy rövid videóval ünnepelte, mely a T50 hiperautó V12-es szívómotorjának tesztjét mutatja a Cosworthnél. A videón a cég padjára van kötve az erőforrás három hengerre redukált tesztpéldánya, amit 12,100-as fordulatszámra pörgetnek, hogy a károsanyag-kibocsátást vizsgálják.

A T50-esbe – talán nem meglepő – egy Cosworth által épített, 3,9-literes V12-es kerül majd, amely impresszív fordulatszáma mellett 650 lóerővel és 450 Nm-es nyomatékkal szuperál. Egy 48-voltos indítógenerátor is lesz benne, ami az egyéb kiegészítőkkel 700 lóerőig is feltornázhatja a teljesítményt. Közvetlen, és hengerenkénti befecskendezés is alkalmazva lesz a szárazolajteknő mellett, az erő pedig a hátsó kerekekre megy egy hatsebességes kézi váltón át.

Mindez egy olyan autóban, ami mindössze 980 kg-ot nyom, mivel a Gordon Murray a lehető legtisztább, legsofőrközpontúbb modellt akarja megépíteni, amire rendszámtáblát lehet rakni. A McLaren F1 szellemi utódjában három ülés lesz, középen a sofőrrel, de a legnagyobb trükk az aerodinamikai részen van.

A fő látványosság egy hatalmas, 40 centis átmérőjű elektromos ventilátor, amely az autó alól szívja ki a levegőt, ezzel látványosan növelve a leszorítóerőt, vagy csökkentve a légellenállást – hat opcióból választhatjuk ki, melyikre van nagyobb szükségünk. A gyártó 125 darabot akar megépíteni, százat közúti forgalomra, huszonötöt pedig a versenypályákra. Az első kiszállítások 2022-ben kezdődhetnek.

A Hyundai sok másik gyártóhoz hasonlóan előbb-utóbb megkezdi a villanyautók gyártására való átállást. Ennek első jele a Prophecy, mely jövőbeli elektromos autói arculatát hivatott bemutatni.