Több helyen is felmerült, hogy egyes használt Teslák tulajdonosai észrevették, átvétel után több hasznos funkció ki volt kapcsolva darabjukon. Még februárban írt egy cikket a Jalopnik, melyben egy Alec nevű ember mesélte el egy 2017-es Tesla Model S történetét, melyet tavaly decemberben vásárolt egy használtautó-kereskedésben.

A szalon, ahol vásárolta, egy árverésen szerezte meg az autót, és akkor még megvoltak benne a kiterjesztett robotpilóta, illetve a teljes önvezető kapacitást biztosító szoftverek, az eredeti tulaj ezért nyolcezer dollárt (kb. 250 ezer forintot) fizetett.

Három nappal azután, hogy a kereskedés megvásárolta a kocsit, a Tesla átvilágította a programokat a flottában, és értesítés nélkül törölte a robotpilótát. Alec is akkor értesült erről, miután januárban egyéb javítások miatt szervízbe kellett vinnie. A Tesla képviselője a felhasználó kérdésére a következőket írta:

„A Tesla nemrég arra figyelt fel, hogy egyes vásárlók olyan Autopilot-változatot kaptak, melyért nem fizettek. Ezen hibák kijavítására futtattunk egy ellenőrzést. Az Ön autója egyike volt a rosszul konfigurált járműveknek.”

„Átnéztük az Ön vásárlási listáját, és sajnos ebben a teljes önvezető csomag nem volt benne. Elnézést kérünk a kavarodásért. Amennyiben továbbra is szeretné ezt a funkciót használni, elindíthatjuk a vásárlási folyamatot.”

Múlt héten a Jalopnik újabb cikket közölt a témában, miután egy másik Tesla tulajdonos is megkereste őket. Ő tavaly márciusban vásárolt egy használt 2018-as Model X P100D-t egy Tesla-szalonból.

Erre egy 20000 dolláros (kb. hatszázezer forintos) Ludicrous csomag volt telepítve, majd az új tulajdonos további ötezret kifizetett az önvezető módért is. A vásárlást követően megdöbbenve vette észre, hogy a Ludicrous Mode-ot törölték az autóról, mert nem ő fizette ki a húszezret érte. Más teslások is beszámoltak ilyen esetekről, egy Model X P90D tulajának például majd két hónap után tűnt el a teljesítménynövelő funkció az autóból.

A Jalopnik többször is szerette volna az ügyben elérni a Tesla PR-osztályát, ám nem kaptak választ a kérdéseikre. Ehelyett végül az ügyfélszolgálaton érdeklődtek, ahol kétszer is azt mondták nekik, hogy ezek a szoftverek az autó alvázszámához vannak kapcsolva, még ha használtan is árusítják őket. Ez azonban nem magyarázza meg, miért tűnnek el a szoftverek az autókról.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.