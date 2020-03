Az amerikai piacon a legkisebb kisteherautók sem túl kicsik, még egy Toyota Tacoma is elég hatalmas, legalábbis itthon annak számítana. Több gyártó dolgozik azonban kisebb platósokon, mint a Hyundai Santa Cruz, de a Ford is egy, a Ranger alá pozícionált darabon dolgozik. De még ezek sem lesznek olyan aprók, mint ez a roppant kicsinek számító Suzuki Jimny.

Ezt a kis Jeep másolatot egy 1,5-literes motor hajtja mindössze 100 lóerővel, de a Jimny így is könnyű, egyszerű és megbízható. A Suzuki anno még egy pickup-tervet is készített belőle, melyet most egy új-zélandi kereskedés váltott valóra.

Az aucklandi West City Suzukiban árusított Suzuki Jimny Flatdecket egy helyi cég alakította át, szóval esélytelen, hogy hazánkba eljusson. A szalon szerint a lap alján található galériában szereplő modell egyelőre csak a bemutatódarab, és honlapjukon lehet rendelni belőle. Egyébként az LX felszereltségi szintű Jimnyből lett átépítve, mely a legdrágább az országban.

A modell egy kisteherautó tökéletes esszenciája ötsebességes kézi váltójával, manuális klímájával, ködlámpa nélkül. Az egyetlen alapfelszereltség, amelyet átvettek az LX-től a fekete acélfelnik, a Bluetotthos rádió és a menetjelző fények. A szalon a platós Jimnyt 37996 új-zélandi dollárért (7,3 millió forint kb.) árulja, drágábban, mint a Jimny LX-et, szóval nem volt olcsó dolog az átalakítás.

