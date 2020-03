A koronavírus-járvány világgazdaságra gyakorolt hatása az üzemanyagárakban is erősen érezteti hatását, noha itt azért más tényezők is szerepet játszanak. Az autósok mindenesetre örülhetnek, hiszen az újabb árcsökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti ára számos kúton 300 forint alá csökkent.

Más kérdés persze, hogy mennyire lehet ezt majd kihasználni, hiszen mivel a koronavírus jelenléte miatt az autóforgalom is jelentős mértékben megcsappant, az emberek jóval kevesebbet járnak tankolni is. A történet azonban még nem ért véget, pénteken jön az újabb árcsökkentés, amikor is újabb 10 forintot faragnak majd a 95-ös benzin literenkénti árából.

Eközben egyre több benzinkúton igyekeznek védeni a kiszolgáló személyzet egészségét, az OMV például március 20-tól kezdve folyamatosan végzi a lenti fotón is látható plexifalak telepítését.

Fotó: MTI/Czeglédy Zsolt

