Amikor olyan csúcskategóriás autókról beszélünk, mint a BMW M5 vagy M8 Competition, szinte mindig felmerül, hogy az ehhez hasonló autókat már pályakörülmények között is érdemes lehet kipróbálni, hiszen a teljesítményük és a felépítésük is megvan ahhoz, hogy kellemes kikapcsolódással örvendeztessék meg tulajdonosaikat.

Egy Rolls-Royce esetében már merőben más a helyzet, hiszen talán az utolsók között jut az ember eszébe, hogy mire lenne képes egy luxusautó a Nürburgringen, és épp emiatt fantasztikus az alábbi videó, amelyben Ghost játssza a főszerepet.

A felvételen látható, hogy a két férfi közül az egyik a vezetőülésben, a másik pedig a hátsó ülésben foglal helyet, ugyanis arra voltak kíváncsiak, meg lehet-e hajtani az autót rendesen úgy, hogy közben a nyilvánvalóan magukra sokat adó utasokat se hozzák ki a béketűrésükből.

A helyzet pedig az, hogy úgy tűnik, megoldható a dolog, hiszen a Ghost a legtrükkösebb kanyarokban is meglepően stabil maradt, ráadásul a hátul ülő személy sem „billegett” túl sokat, így még az is elképzelhető, hogy egy pezsgőspohár kézben tartása is belefért volna a történetbe.