A koronavírus-járvány kitörése és terjedése miatt szinte alig találni olyan autógyártót Kínában, ahol működne a termelés, így abszolút érthető lett volna, ha a Polestar is úgy dönt, hogy elhalasztja az új típus sorozatgyártásának beindítását, azonban végül máshogy döntöttek.

A Volvo kifejezetten szigorú intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy ne érintse őket a gyárleállás, mérték az alkalmazottak testhőmérsékletét, tartották a WHO által előírt emberek közötti távolságokat és mindenkinek maszkot osztottak, a szigorú előírások betartása pedig úgy tűnik, sikerre vezetett, ugyanis a Polestar közlése szerint egyelten munkavállalójuk sem került kapcsolatba a vírussal.

A Csöcsiang tartományban található üzemben így megkezdődhetett a Polestar 2 összeszerelése, amelynek elsőként Launch Edition kivitele gördül majd le a gyártósorról. A limitált kiadású modellért 63 ezer dollárt, vagyis mai árfolyamon számítva 20.3 millió forintot kér a Polestar.

A későbbiekben számos további variáns is készül majd a típusból, ám a legérdekesebb alighanem a csúcsot képező, két villanymotorral és 78kWh-s kapacitású akkumulátorcsomaggal szerelt változat lesz, amely 405 lóerős teljesítménnyel, 660 Nm-es csúcsnyomatékkal és 5 másodperc alatti 100-as sprinttel hívogatja majd a vásárlókat.

A duplamotoros Polestar 2 több teljesítményspecifikus alkatrészt is kap a gyártótól, amik között az Öhlins felfüggesztés és a négydugattyús Brembo fékrendszer is megtalálható lesz. A decens teljesítmény ellenére egyetlen töltéssel akár 442 kilométert is elközlekedhetnek majd a vásárlók, ám a valós hatótáv nagyban függ majd a választott vezetési módtól is.

Ahogy az lenni szokott, a csúcsváltozat értékesítése után az olcsóbb, egyetlen villanymotorral szerelt változatok gyártása is megkezdődik, ám ennek pontos időpontja jelen pillanatban még nem ismert.

A Polestar 2 egyik legnagyobb érdekessége, hogy ez lesz az első olyan sorozatgyártott modell, amelynek infotainment rendszere teljes egészében Android-alapú vezérlést kap, így az olyan szolgáltatások sem hiányoznak majd róla, mint a Google Asszisztens, a Google Térkép, vagy épp a Play Áruház.

