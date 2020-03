Az Aston Martin gőzerővel dolgozik új, 3.0-literes biturbós V6-osán, és most az első videót és képeket (galéria a lap alján) is közzétették az új hajtásláncról. A TM01 kódjelű erőforrás lesz az első, Aston Martin által tervezett motor 1968 óta, és a Valhalla hiperautó 2022-es piacra érkezésével mutatkozik majd be.

A motor V alakú elrendezést kapott, ez az erőt hatékonyabban adja át, villanymotorokkal jól tud együttműködni és 200 kg alatt tartja a súlyát. Egy szárazolajteknős rendszer is lesz benne, a Valhallában pedig hibridként lesz jelen, habár önmagában is megfelel az Európai Unió szabályozásának. A cég hajtásláncainak főtervezője, Jörg Ross elmondta:

„Ez a projekt az indulástól nagy kihívás volt. Nagy elismerés volt számomra, hogy én állíthattam össze a csapatot, ami az Aston Martin jövőbeni erőforrásait készíti. Kezdettől fogva szabadon kísérletezhettünk olyan módon, amilyenre rég láttam példát. Legfőképpen azonban olyasmit akartunk alkotni, ami megérdemli a TM01 elnevezést, és ami lenyűgözte volna a legendás motortervezőt, elődünket, Tadek Mareket.”

Az Aston Martin a motor tulajdonságait még nem közölte, de a kereskedéseknek tavaly eljuttatott hivatalos dokumentáció szerint a Valhalla esetében a brit márka az ezer lóerős teljesítményt célozta meg.

A motorhoz egy nyolcsebességes, F1-technológia által inspirált duplakuplungos váltó jár majd, ezzel az Aston 2,5 mp körülre lőtte be a modell százra gyorsulásának idejét. A Valhalla mindössze 500 példányban lesz legyártva, és nagyjából 875 ezer fontos (kb. 320 millió forintos) ártól indul.

Galéria: Aston Martin Valhalla TM01 3.0-Liter Turbocharged V6