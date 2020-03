Egy nagyon koszos vörös Tesla Semit fedeztek fel a napokban egy tréleren. Első blikkre úgy tűnik, hogy a felfüggesztése sérült, alább lehet a videót megnézni. A Tesla Semiket ritkán kapják le manapság, elvégre a gyártónak jóval nagyobb problémái vannak, például a Model Y termelésének felpörgetése a koronavírus-járvány közepette. Emellett a kínai gyárat is bővítik, és most láttak csak neki a német üzem felépítésének.

Mindezek közepette a Semi egyelőre a háttérbe szorult. A Tesla Cybertruck hatalmas hypeja is segített a figyelmünket elvonni róla, de úgy tűnik, a cég továbbra is teszteli a teherszállítót, ennek is bizonyítéka a felvétel.

Valószínűleg ennél mocskosabb példányt nem fogunk egyhamar látni belőle, ebből is látszik, hogy elég komoly megpróbáltatásokon mehetett keresztül. Az elejét azért nézzük csak meg jobban: nagyon lent van, ugye? Vagy nagyon szorosan odaszíjazták a trélerhez a kamiont, vagy valami nagyon eltört.

A Tesla Semi első kiszállításai egyébként limitált számban az év második felében kellene, hogy megkezdődjenek. Ez egyfajta próbakör lesz majd, a konkrét sorozatgyártás egyelőre meg nem határozott időpontban fog kezdődni.

