Az EP9 típusú elektromos sportautót előállító gyártó kapcsán korábban még mindenki nagyon bizakodó volt, a látottak pedig okot is adtak erre, hiszen az EP9 többek között a Nürburgringen is a leggyorsabb elektromos autónak bizonyult. A sportautó után aztán a tömegek számára elkészíteni kívánt ES8 SUV is felbukkant, ám könnyen lehet, hogy itt most véget is ér a történet.

A Nio ugyanis lassan teljesen kifogy a pénzkészleteiből, az utolsó negyedéves jelentések vészjósló számokat tartalmaznak, a koronavírus pedig még tovább ütötte a már egyébként is gyengélkedő autógyártót. A német Automobilwoche úgy tudja, maga a vállalat is megerősítette, hogy tartalékjaik már nem elegendőek arra, hogy a következő 12 hónapot fennakadások nélkül kihúzzák.

Jelen esetben két megoldás jelenthet túlélést a Nio számára, az egyik, hogy szereznek egy jelentős vagyonnal rendelkező külsős befektetőt, a másik pedig, hogy újabb hiteleket vesznek fel, ám, ha egyik sem valósul meg, az nagyon könnyen a gyártó létezésének végét jelentheti.

Érdekes módon a gyártó alapítója, elnöke és vezérigazgatója, William Bin Li teljesen másként nyilatkozik, hiszen még februárban is büszkén ecsetelte, hogy eddig 34 218 modellt szállítottak ki Kína 296 különböző városába, majd azt is hozzátette, hogy készen állnak az ellenszélben történő működésre, amiről azt állította, hogy erősebb lesz, mint valaha.

A koronavírus azonban áthúzhatta a számításait, mint ahogy az sem segített a Niónak, hogy a Tesla mindössze 10 hónap alatt felépítette és üzembe helyezte a sanghaji gyárat, ezzel újabb lépést téve a kínai piac meghódítása felé.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.