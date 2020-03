Mindannyian tudjuk, hogy a Mercedes-AMG A45 S egyenesben kőkemény ellenfél. mindössze 4 mp alatt százon van, ezzel a kis ferdehátú több, jóval egzotikusabb gépet is maga mögé tud utasítani.

De mi a helyzet, ha pályára küldik? Hát, úgy néz ki, ott se kutya. A Sport Auto Christian Gebhardtot ültette a volán mögé a Nürburgring Nordschleifén, hogy megtudják, mennyire nem az, végül 7:48.8 alatt ért körbe.

Ez mindössze pár másodperccel lassabb, mint amit Gebhardt egy 610 lóerős AMG E63 S-sel futott pár éve. Ennél is lehetett volna gyorsabb azonban, ugyanis ahogy a videón 7:59-nél látszik, egy váltóhiba miatt hirtelen üresbe kapcsol, ami a Sport Auto szerint majdnem egy másodpercbe került.

A 420 lóerős modell azért előnnyel is indult, hisz a Pirelli P Zero Trofeo R gumijai voltak rajta a gyári helyett, amely a Michelintől van. Ez így is elég masszív egy kör azért – melegen ajánljuk az egészet megtekintésre.

