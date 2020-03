Akármennyire is nem szeretnénk az ilyen hajmerő jelenetekről írni, pláne nem a karantén idején, muszáj lesz, mert felelőtlen sofőrök továbbra is vannak, és sanda gyanúnk, hogy lesznek is.

Az M5-ösön játszódott le az alábbi tömegjelenet ezúttal, amelyen a felvételt készítő autós mellett pár másodperc alatt hárman is elmennek, de egyik sem túl biztonságos - talán a BMW-t, amely a leállósávban száguld el, nem kell magyarázni, miért.

A másik oldalon se olyan rózsás a helyzet, ugyanis mivel az ott haladók elég közel tartották magukat egymáshoz, amennyiben a sebesvonatként rohamozó BMW hibázik, könnyen egymásban köthettek volna ki.

Forrás: Youtube via bpiautosok.hu

Az Audi 2019 végén nagyszabású felújításba kezdett, már ami autóparkjukat illeti, ez alól az RS 7 Sportback sem lehetett kivétel. Íme egy hosszabb videó, mely alaposan bemutatja az újdonságokat.